Inmet emite alerta de temporal, granizo e ventos fortes no RS a partir desta terça

As regiões Leste, Centro, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul podem ter chuva com intensidade de moderada a forte entre esta terça (10) e quarta-feira (11), com rajadas de vento de 40 km/h a 60 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possiblidade de queda de granizo nestas áreas.

Em Porto Alegre, a manhã começou com muitas nuvens e temperatura mínima de 13,9°. Com a chegada da chuva, a máxima não passará dos 21° nesta terça-feira na Capital.

Segundo a previsão da MetSul Meteorologia, o tempo volta a firmar a partir da quinta-feira, com temperaturas mais frias nas madrugadas devido ao avanço de ar mais seco e frio a partir do Nordeste da Argentina.

No sábado, áreas de instabilidade voltam a atuar no Sul do Brasil.