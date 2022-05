O vazamento de uma adutora gerou alagamento sobre a via entre as ruas Engenheiro Luiz Englert e Loureiro da Silva, no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta terça-feira (10).

No início da manhã, em torno das 7h22min, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientavam o trânsito no local. A companhia alertou a população pelas redes sociais às 8h14min que ainda havia "grande quantidade de água" na pista.

07h27 - EPTC alerta: grande quantidade de água sobre a via na Rua Luiz Englert e Av. Loureiro da Silva. Nossas equipes de fiscalização orientam a circulação no local, para minimizar impactos sobre a mobilidade e diminuir riscos para quem circula pelo local. https://t.co/dKJxdhlvWk pic.twitter.com/tKXGtRndAA — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) May 10, 2022

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que equipes técnicas estão no trecho e aguardam a drenagem da rede para realizar a escavação e conserto da rede. A previsão de conclusão dos trabalhos é "ao longo do dia, se a condição climática for favorável", segundo o órgão.

O alagamento também afeta o bairro Farroupilha, segundo o órgão. O reabastecimento pode levar mais tempo em áreas mais afastadas da rede, afirma o Dmae.