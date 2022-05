Porto Alegre atinge 47% da meta na vacinação dos idosos contra a gripe

As unidades de saúde de Porto Alegre aplicaram, até esta segunda-feira (9), 197.524 doses de vacina contra gripe. Os idosos correspondem a 143.637 desse público, o que representa 47,2% da meta da Capital. Segundo estimativa do Ministério da Saúde, 711.533 pessoas são o público-alvo da campanha, que se encerra em 3 de junho. A meta é de que se vacine 90% do total, dividido nos grupos prioritários.

Já a vacina contra o sarampo teve aplicação de 13.803 doses, sendo 10.253 em crianças, 3.520 em trabalhadores da saúde e 30 em adolescentes e adultos. O imunizante tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, está disponível para trabalhadores da saúde e crianças.

Enquanto a vacina contra a Influenza (gripe) é destinada, nesta fase da campanha, a todos os grupos prioritários: idosos, crianças de seis meses a cinco anos incompletos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, trabalhadores portuários e do transporte, pessoas privadas de liberdade, profissionais da educação, pessoas com comorbidades, povos indígenas e integrantes das Forças Armadas e da segurança e salvamento.

As duas vacinas podem ser feitas no mesmo dia, em uma mesma visita à unidade de saúde. Os trabalhadores da saúde e outras categorias profissionais devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício para receber a vacina. As crianças devem apresentar a caderneta de vacinação. Idosos precisam portar documento oficial com foto, que comprove a idade. Gestantes e puérperas, devem levar a carteira da gestante.