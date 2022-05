Temperaturas típicas de outono marcam previsão do tempo para a semana

As temperaturas típicas do outono devem marcar o começo da semana no Rio Grande do Sul. O frio mais significativo está previsto para os municípios dos Campos de Cima da Serra. Os nevoeiros poderão ser densos e persistentes entre a madrugada e o começo da manhã na Metade Leste com destaque para a Costa Doce e vales, informa a MetSul Meteorologia.