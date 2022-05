Rio Grande do Sul deve ter frio no amanhecer desta sexta-feira

Uma massa de ar seco domina as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (6). O dia começa com um pouco de frio na maioria das regiões, com expectativa das menores marcas serem registradas nos Campos de Cima da Serra com mínima ao redor de 1°C. Pode formar geada. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre a Campanha e a Serra Sudeste a temperatura poderá oscilar ao redor de 4 a 6°C nesta sexta-feira. A tarde será ensolarada com vento calmo e gradativo aquecimento. Esquenta mais no Oeste com máxima ao redor de 23°C. Assim que anoitecer a temperatura volta a cair.

O ar seco garante uma jornada de predomínio de sol e amplitude térmica típica de outono na Capital. Faz um pouco de frio pela manhã com aquecimento gradual à tarde. No fim de semana do dia das mães o tempo seco com sol predomina com um padrão de temperatura típica de outono na região.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 14ºC