Mutirões de cirurgias eletivas e exames gerais são realizados em Porto Alegre

represada devido aos atendimentos à Covid-19, Por conta da grande demanda de cirurgias eletivas e exames gerais,a prefeitura de Porto Alegre realiza mutirões em parceria com hospitais da Capital para atender a população. O início das ações está previsto para este mês e, até o momento, conta com o trabalho da Associação Hospitalar Vila Nova e do Hospital Restinga Extremo-sul.

Entre as ações previstas estão triagem, exames pré-cirúrgicos e atendimento da cirurgia. Até o fim do ano, a prefeitura estima a realização de procedimentos rápidos, que abrangem varizes, hérnia, catarata, vesícula, entre outros. A expectativa é de que sejam feitas 400 cirurgias de hérnia por mês no Hospital Vila Nova, chegando a 3,6 mil procedimentos em nove meses.

De acordo com o diretor-adjunto de Atenção Hospitalar e Urgência, Francisco Isaias, todos os hospitais da cidade foram convidados a participar da iniciativa. “Como forma de estímulo aos procedimentos cirúrgicos, a prefeitura está remunerando duas vezes a tabela SUS", explica Isaias.

A área de oftalmologia é a que tem a maior fila de espera em Porto Alegre, sendo que 25 mil pessoas aguardavam atendimento em abril. A Capital iniciou mutirão de atendimento oftalmológico no fim do mês passado. Nos hospitais Vila Nova e Restinga, estão previstas duas mil consultas extras em cada, além de 500 cirurgias. Segundo Isaias, a estimativa é de que sejam realizadas nove mil cirurgias e 36 mil consultas oftalmológicas no mutirão.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirma que também trabalha em chamamento público para a contratação de exames de diagnóstico. São procedimentos como ultrassonografia mamária e abdominal, tomografias, endoscopias, colonoscopias e ressonâncias magnéticas. “Pretende-se contratar a realização de aproximadamente 10 mil exames”, finaliza o diretor-adjunto.