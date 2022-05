Oito escolas de samba desfilam na abertura do Carnaval de Porto Alegre nesta sexta

Carnaval 2022 de Porto Alegre A abertura doocorre nesta sexta-feira (6), com desfile das escolas do grupo Prata. A primeira escola a a entrar no Complexo Cultural do Porto Seco será a Tribo Os comanches, às 21h. Na sequência, cada escola terá 50 minutos para realizar o seu desfile. A última escola desfila já no início do sábado, às 4h.

O Carnaval da Capital, que já teve público aproximado de 20 mil pessoas por noite, não é realizado há dois anos, em função da pandemia. Nesse período, a prefeitura promoveu a requalificação das quadras das escolas de samba e de todo o entorno do complexo. Por meio de termo de permissão de uso assinado pelas duas ligas representativas do carnaval, será possível buscar parcerias para que o evento seja sustentável.

Para as noites de desfiles haverá serviço especial de segurança, saúde e transporte da administração municipal. O secretário municipal da Cultura, Gunter Axt, explica que este é o Carnaval da retomada, e o desafio vai além de realizar a festa. "O Carnaval de Porto Alegre é uma rica manifestação popular, importante elo da cadeia da economia criativa e um evento metropolitano, já que escolas de outros municípios desfilam também no Porto Seco. É uma alegria estar vendo o Carnaval acontecer", comemora Gunter.

O presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana (Uespa), Maurício Nunes Santos, reforça que a festa popular passa por um novo momento. "A parceria da prefeitura, entidades carnavalescas e entidades privadas de serviço e de investimentos é uma modelagem que deve ser fomentada e estruturada para que o carnaval seja sustentável economicamente e viável estruturalmente. E que, a partir disso, retome a cadeia produtiva e entre no rol da atração turística da cidade. A expectativa é que o Porto Seco possa ser gerador de empregos e renda para retornar às escolas de samba", complementa.

Já o presidente da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre (Uecgapa), Richer Kniest, explica que as parcerias entre escolas, poder público e produtoras devem se prolongar com a realização de atividades culturais que vão gerar renda permanente para as escolas. "O apoio do Executivo Municipal foi fundamental, principalmente com limpeza e segurança. Isso permitiu uma revitalização do Porto Seco, que vai ser importante para a retomada do Carnaval."

Entre as novidades desta edição do Carnaval estão as arquibancadas cobertas, com total de 1,5 mil lugares. Também os camarotes localizados no espaço denominado Samba do Casulo, que fica em frente ao recuo da bateria. Esse espaço terá atrações nos intervalos dos desfiles. Em todo o complexo, serão 188 camarotes para venda, três para os jurados, além de camarotes para a Corte do Carnaval, Ligas das Escolas e prefeitura, com capacidade para 250 pessoas. Ainda estão disponíveis ingressos para arquibancada e alguns camarotes, mas muitos setores já estão esgotados. Toda a estrutura acomodará 4.660 pessoas por noite de desfiles. No entanto, a previsão dos organizadores é de que circularão pelo entorno da pista cerca de 20 mil pessoas a cada noite.

A apuração das escolas vencedoras será realizada na terça-feira (10), no Porto Seco.

Veja a ordem dos desfiles desta sexta (6)