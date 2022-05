Morre o presidente da mantenedora do Colégio Farroupilha, Fernando Carlos Becker

Morreu nesta quarta-feira (4), aos 87 anos, o presidente da Associação Beneficente e Educacional de 1858 (ABE 1858), mantenedora do Colégio Farroupilha, uma das escolas particulares mais tradicionais de Porto Alegre. Natural de Pelotas, o dirigente era ex-aluno da instituição e estava desde 2010 à frente da mantenedora. Ele foi vítima de pneumonia e infecção nos rins.

Becker seguiu os rumos do pai, Jacob, que foi segundo tesoureiro da mantenedora em 1946. Sua ligação com o Farroupilha também se estendeu pela vida familiar, por foi no local que conheceu a esposa, Vera Maria Hemb, com quem teve três filhos e três netos.

Formado em Engenharia Mecânica e Eletricista pela Universidade Federal do Rio Grade do Sul (Ufrgs), Becker também foi diretor da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), do Rotary Club São João de Porto Alegre, da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) e da Federação Gaúcha de Clubes Sociais, Esportivos e Culturais (Federaclubes).

Ele tornou-se membro da ABE 1858 em 1982, atuando na diretoria como conselheiro. Em 1984, passou a exercer a função de segundo vice-presidente, foi primeiro vice-Presidente em 1995, chegando à presidência da instituição em 2010, cargo que ocupou voluntariamente até este ano. Em toda a sua trajetória profissional, sempre esteve à frente de ações em favor das comunidades, participando de ações e campanhas de auxílio e angariação de fundos para entidades.

Em 2020, Becker foi homenageado pelo Colégio Farroupilha com a criação do troféu Fernando Carlos Becker, em reconhecimento à empatia e à solidariedade, entregue, desde então, nas cerimônias de conclusão do Ensino Médio da escola.

Em homenagem à memória de Becker, tanto o Colégio Farroupilha quanto a Sogipa decretaram luto oficial. O velório e enterro ocorrem nesta quinta (5), às 7h e 17h, respectivamente, na Capela B do cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre.