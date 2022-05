Em 4 dias, Porto Alegre já registra metade da chuva prevista para o mês

A condição climática instável pelo Rio Grande do Sul no mês de maio deu continuidade às inundações ocorridas no final de abril. Entre segunda e quarta-feira (4), o número de pessoas afetadas no Estado aumentou de 2.590 para 2.748, de acordo com a última atualização do boletim de eventos adversos da Defesa Civil do RS. Nesta quinta-feira (5), com o afastamento do ciclone extratropical, as instabilidades diminuem e as temperaturas entram em declínio, com a máxima não ultrapassando 21°C em Porto Alegre.

Nos primeiros quatro dias de maio, a precipitação já superou mais da metade da média mensal esperada na Capital, segundo a Metsul Meteorologia. Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, até o meio da tarde desta quarta-feira, a chuva no Jardim Botânico alcançava 64,3 mm. A média mensal da série entre 1991 e 2020 é de 114,4 mm.

Os agentes estão fazendo, no mínimo, duas visitas por dia na região das ilhas e no local das réguas de medição para acompanhar a elevação da água Devido ao alto volume de chuva, a Defesa Civil do Estado e as equipes das secretarias estão atuando em ações de remoção das famílias afetadas em Lajeado, Cruzeiro do Sul, Estrela e Taquari, que juntas somam 283 pessoas. Já na Capital, a Defesa Civil municipal intensificou o monitoramento do nível do lago Guaíba.. Na régua da Ilha da Pintada, a última leitura, realizada às 14h desta quarta-feira, apontava 1,54m. O nível de atenção nesta régua é de 2m, pois as inundações podem ocorrer se a marca chegar a 2,10m.

As inundações na região das Ilhas acontecem devido a diversos fatores, sendo um deles o escoamento dos rios Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí. O escoamento desses rios desemboca no Delta do Jacuí, formando o lago Guaíba, que banha os municípios de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro e Viamão. Por esse motivo, a chuva de forma intensa no Norte do RS pode acarretar cheia nas regiões das Ilhas mesmo quando não há precipitação na Capital.

Embora o nível do Guaíba ainda não tenha chegado na cota de alerta, a Defesa Civil de Porto Alegre, junto com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), está trabalhando para providenciar um local que possa servir de abrigo, caso seja necessário.

Nos próximos dias, ainda há chance de chuva fraca no Noroeste gaúcho, devido ao fluxo de umidade no oceano. Já na sexta-feira, predomina uma massa de ar seco, de origem polar, deixando o tempo firme no RS. Nos Campos de Cima da Serra, a temperatura deve ficar entre 4°C e 16°C, com chances de geada pela manhã, conforme a Sala de Situação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Além do RS, outras regiões do sul do País enfrentam consequências da chuva. Em Santa Catarina, há dezenas de ocorrências de deslizamentos de terra, inundações, cheias de rios, quedas de barreiras e problemas em rodovias. Segundo a MetSul Meteorologia, a situação se agravou na terça-feira, com duas mortes em São Joaquim. No começo desta quarta-feira, o nível do rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul, passava da cota de 8 metros e a marca, conforme a Defesa Civil, atingiu a cota emergencial.