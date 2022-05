Nesta quinta-feira pode ter chuva no Leste e Nordeste do Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira (5), o ciclone extratropical se afasta da costa e com isso o dia começa com muitas nuvens e potencial para pancadas esparsas de chuva, sobretudo, em partes do Leste e Nordeste do Rio Grande do Sul, porém, depois o tempo abre. As informações são da Metsul Meteorologia.

O avanço de uma massa de ar seco a partir da tarde ajuda a dissipar as nuvens e provoca queda na temperatura no turno da noite. A temperatura mínima nesta quinta-feira deve ocorrer à noite em diversos municípios gaúchos. O tempo vai apresentar melhoras na grande maioria das regiões.

O dia ainda terá ampla variação de nuvens com períodos de tempo mais fechado pela manhã em Porto Alegre. Não se afasta a possibilidade de períodos com garoa isolada. A partir da sexta-feira (6) o tempo tende a firmar com sol e amplitude térmica típica de outono. As manhãs terão um pouco de frio, com tardes amenas e vento calmo.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 14ºC