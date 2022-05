De filha para mãe: a inversão dos papéis no cuidado com a saúde

A celebração do Dia das Mães representa, além da valorização da figura familiar responsável por nos carregar e trazer ao mundo — sendo ela sinônimo de cuidado e afeto —, um momento de conexão entre mães e filhos. E essa ligação pode aparecer de diferentes formas, especialmente quando se trata de buscar melhor qualidade de vida para mães que já são idosas, resultando na inversão de papéis na relação.

Sem conseguir estar presente no dia a dia da mãe, Maria Emília Malmann Pompiani, 87 anos, e preocupada em tornar a casa um ambiente mais seguro e confortável, Ana Emília Bremm, 44 anos, precisou buscar alternativas para assistir e, ao mesmo tempo, dar mais autonomia à mãe. Foi em um dispositivo tecnológico para chamar ajuda com rapidez e eficiência em situações de emergência, como em casos de acidentes domésticos, que Ana encontrou a solução.

À missa

Há dois anos, dona Maria leva consigo um pingente, e com ele, a tranquilidade da filha. “Uma vez ela saiu sem bolsa, sem celular, sem nada, e eu não a encontrava. Então, resolvi ligar para o dispositivo que estava com ela. Foi aí que descobri que ela tinha ido à missa”, conta Ana, em tom de alívio.

Além do rastreamento, a tecnologia disponibiliza uma série de serviços para a segurança do usuário, como sensor de queda, porta, janela, fumaça, entre outros, além de oferecer benefícios como atendimento ágil e eficiente, como ilustra outro exemplo vivenciado por dona Maria. “Certa vez, ela foi passear com o meu filho no parque e acabou caindo. De prontidão, a central de atendimento fez contato com a mãe para oferecer ajuda”, conta a filha. Nos formatos de pingente ou pulseira, o Vidafone, desenvolvido pela Tecnosenior, é um botão tecnológico para chamar atendimento em situações de emergência, podendo ser utilizado dentro e fora de casa.