RS terá 32 novos serviços de saúde no programa Assistir

O Governo Estadual, através da Secretaria da Saúde, anunciou que o Rio Grande do Sul terá 32 novos serviços de saúde viabilizados por meio de recursos estaduais do programa Assistir. O anúncio foi feito pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, em cerimônia realizada no Hospital da Associação Hospitalar Vila Nova, na Capital, nesta terça-feira (3).

“Assumimos um governo que tinha R$ 1 bilhão em dívidas com hospitais e municípios, além de salários atrasados. Em um governo de evolução, trabalhamos muito em reformas estruturais e privatizações para que estivéssemos em outro momento agora. A entrega desses novos serviços médicos é uma conquista de muitas mãos, e facilitará a vida de quem precisa de uma consulta com um médico especialista, que agora está ao alcance da Zona Sul de Porto Alegre e de muitos outros municípios, aumentando a capacidade de atendimento do Estado”, disse o governador.

Os novos serviços habilitados englobam 27 ambulatórios de especialidades, incluindo pneumologia, cirurgia torácica, neurologia, ginecologia e outros. Também estão incluídos dois plantões presenciais, dois ambulatórios de egresso de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal e serviço suplementar diferencial de maternidade completa em um hospital (o hospital Fundação Santa Terezinha, em Erechim), totalizando investimento anual do Tesouro do Estado de R$ 25,9 milhões.

A projeção do governo é que os novos serviços representem aumento de atendimento para a população de aproximadamente 9.720 mais cirurgias e 77 mil mais consultas por ano. A primeira fase do programa já garante um repasse anual de mais de R$ 740 milhões para a implantação e custeio de 248 ambulatórios de especialidades, além de outros serviços em todo o Estado.

A secretária Arita Bergmann declarou na cerimônia que esse programa foi um ato de coragem do governo do Estado para melhorar o atendimento do SUS, diminuir filas de espera e levar os serviços de saúde para mais próximo dos cidadãos. "Gestão da Saúde é defender o interesse público, e é isso que fazemos com o Assitir", acrescenta.