Porto Alegre reforça combate à dengue nos bairros nesta semana

Agentes de fiscalização acompanhados por agentes de combate a endemias estão em campo nesta semana em Porto Alegre para identificar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os trabalhos atendem as demandas da população via Serviço 156, com um total de 13 equipes nas ruas.

As ações acontecem nos bairros Bom Jesus, Jardim Carvalho, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Partenon, São José, Vila Nova e Ipanema, que registram maiores ocorrências de dengue na cidade.

Os agentes de combate à endemias também continuam a percorrer os bairros com maior ocorrência de casos da doença para orientar os moradores, identificar e auxiliar na eliminação de criadouros do mosquito e fazer a busca ativa de casos suspeitos. Na quinta-feira (5), as equipes estarão no bairro Santana. Na sexta (6), no Cristal e Vila Cruzeiro.

Segundo a prefeitura, o mau tempo pode provocar suspensão ou cancelamento de ações.

Cronograma - Ações de fiscalização:

De terça (3) a sexta-feira (6) – 13 equipes:

Bairros Bom Jesus, Jardim Carvalho, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Partenon, São José, Vila Nova e Ipanema

Quinta-feira (5):

Bairro Santana

Sexta-feira (6):