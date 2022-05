Defesa Civil emite alerta para quase todo o Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul, exceto ao redor dos municípios de Pelotas e Rio Grande, está sob alerta da Defesa Civil para chuvas volumosas e risco de transbordamento de rios. Até quarta (4), há possibilidade de chuva com volume entre 70 e 80 milímetros, conforme os prognósticos da Sala de Situação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a Defesa Civil de Porto Alegre.

O tempo segue instável na maioria das regiões pelo menos até quinta-feira, devido à formação de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha. Durante a terça-feira, as chuvas seguem constantes na Campanha, onde os rios ainda estão acima da cota de inundação, e na metade Norte.

Com acumulados expressivos na Serra e Litoral Norte, a condição climática se mantém instável também na quarta-feira. Já na quinta-feira, com o deslocamento gradual do ciclone para o oceano, as chuvas tendem a se afastar. Além das chuvas frequentes na Serra e no Litoral, as rajadas de vento irão variar de moderadas a fortes na faixa litorânea, deixando o mar bastante agitado. De acordo com a Sala de Situação, nos próximos dias, há riscos de deslizamentos, quedas de barreiras e extravasamento de rios e córregos, especialmente na região Nordeste do Estado.

Ainda no final de abril, devido a elevação do nível do rio Santa Maria, que saiu de seu percurso em alguns locais no município de Dom Pedrito, 17 pessoas foram afetadas. Em São Gabriel, também na última sexta-feira, ao menos 900 casas foram atingidas pela elevação do rio Vacacaí. No sábado, a ponte sobre o rio Pedroso, na ERS-630, cedeu.

Em Quaraí, não há desalojados atualmente, pois o nível do rio está em declínio e a maioria dos acessos à cidade já estão liberados. No entanto, na última semana, 43 pessoas foram afetadas pelo alto volume de chuva e ventos fortes.

No domingo, a Defesa Civil entregou 100 cestas básicas, cobertores e kits de higiene e limpeza para os moradores das comunidades ribeirinhas de Quaraí que estão fora de suas residências em função da elevação no nível do rio. Já em Alegrete, a Defesa Civil segue verificando os principais locais de inundação e auxiliando as famílias atingidas. Ao todo, 2.320 pessoas foram afetadas no município, totalizando 2.590 em todo o RS.