Cerca de 144 mil doses de vacinas contra gripe e sarampo são aplicadas em Porto Alegre

Desde o início da campanha de vacinação contra o vírus influenza em Porto Alegre, no dia 4 de abril, a Capital aplicou 136.098 doses da vacina trivalente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já em relação à vacina contra o sarampo, foram aplicadas 8.315 doses da vacina tríplice viral no mesmo período, Os dados são do LocalizaSUS e foram divulgados pela prefeitura de Porto Alegre nesta segunda-feira (2).