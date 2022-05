Sete morrem em acidente com ônibus no estado do Paraná

Pelo menos sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um acidente com um ônibus na manhã desta segunda-feira (2), em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná, segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual)

O acidente foi no quilômetro 17 da BR-467, por volta das 6h. Segundo a prefeitura de Pato Bragado (PR), se trata de um ônibus usado para transporte de pacientes para unidades de saúde. O veículo transportava passageiros para realizarem tratamentos médicos em Cascavel, também no Paraná.

"Temos confirmadas sete mortes até agora. O veículo transportava pacientes de Pato Bragado até Cascavel e ainda não sabemos quem são as vítimas e a idade", disse o tenente Sidnei Hudach, da PRE.

Ainda não se sabe a identidade e o estado de saúde das vítimas e, de acordo com os Bombeiros, havia 22 pessoas no ônibus.

CAMINHONEIRO NÃO PRESTOU SOCORRO

Segundo a PRE e o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na curva do Rodeio da rodovia e o motorista do caminhão fugiu.

"As primeiras informações são de que o veículo colidiu com um caminhão de carga. O condutor do caminhão fugiu do local e não prestou socorro. Até agora, ele não foi localizado", disse o tenente.

"O caminhão saiu da pista e evadiu-se do local, derramando parte da carga que transportava", adicionaram os Bombeiros, em nota.

A ocorrência mobiliza equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal. As vítimas estão encaminhadas para hospitais da região.

PRE CORRIGIU INFORMAÇÕES

A PRE afirmou inicialmente que o ônibus seria escolar e teria capotado. No entanto, a prefeitura de Pato Bragado (PR) corrigiu a informação e salientou que se trata de um ônibus usado pela secretária de saúde.

A PRE havia informado ainda que havia 15 feridos e 8 mortes, mas atualizou o cenário, afirmando se tratarem de 7 mortes e 13 pessoas feridas.