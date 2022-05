Colisão entre quatro veículos causa bloqueio parcial na Protásio Alves

Um acidente envolvendo quatro carros bloqueou parcialmente o tráfego na avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (2). Não houve feridos, segundo a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC).

Veículos dos modelos City, Ranger, Astra e Jack Motors colidiram próximo ao cruzamento com a rua Lagoinha, no sentido Centro/Bairro. Até então, as autoridades confirmam apenas danos materiais.

O trânsito ficou mais lento, mas não há registro de congestionamento no trecho, que está parcialmente bloqueado devido ao acidente. A companhia foi notificada do acidente em torno das 9h20min e as equipes municipais já prestam atendimento no local.