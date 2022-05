Ingressos para o Carnaval de Porto Alegre já estão à venda

internet Os ingressos para os desfiles de Carnaval de Porto Alegre, que ocorrem de 6 a 8 de maio, no Complexo Cultural do Porto Seco (rua Hermes de Souza, S/N - Rubem Berta), já estão à venda. A comercialização dos diversos setores será feita exclusivamente pelae em combos para os três dias.

Entre as novidades desta edição estão as arquibancada cobertas, num total de 1,5 mil lugares. Foram colocados à venda 188 camarotes, além de ingressos de arquibancadas. Os valores variam entre R$ 75 e R$ 4.068, e podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. Em alguns setores, a oferta de camarotes já está esgotadas.

A pista possui 11 setores com camarotes que atendem 15 pessoas cada. O ingresso vale para as três noites. O Camarote Bar2 vai oferecer atrações no intervalo dos desfiles. Serão três portarias de acesso, além de camarotes especiais para imprensa, prefeitura corte e convidados. A estrutura contempla, ainda, praça, sete bares e arquibancadas. Toda a estrutura acomodará 4.660 pessoas por noite de desfiles.

O Complexo do Porto Seco terá ainda uma área externa com ofertas de bares e o tradicional Butekão do Samba. A previsão é de que circule um público de 20 mil pessoas por noite no Porto Seco.

Ingressos

Arquibancada coberta 1 - R$ 75 (meia entrada R$ 37,50)

Arquibancada coberta 2 - R4 85 (meia entrada R$ 42,50)

Samba do Casulo - camarote bar2 - R$ 295 (alguns setores já estão esgotados - confira na plataforma de vendas)

Camarotes Setores 1, 2, 3, 4 - (15 pessoas) R$ 2.410

Camarotes setores 5, 6, 7, 8 - (15 pessoas) R$ 4.068

Camarotes Setores 9, 10, 12 - (15 pessoas) R$ 1.864,50