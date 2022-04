Dia D de vacinação mobiliza rede de saúde da Capital neste sábado

Neste sábado (30), 105 unidades de Saúde estarão abertas até às 17h para atender ao público no Dia D de vacinação contra a gripe (Influenza) e sarampo em Porto Alegre. A ação organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ainda vai oferecer a primeira e segunda doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos de idade, em 35 postos.

Para facilitar o acesso das famílias às unidades de saúde, os ônibus da Capital estão operando com passe livre. O público estimado para receber a imunização é de 711.533. Desde que iniciou, em 4 de abril, até esta sexta-feira (29), foram aplicadas 94.996 doses em idosos, 26.216 em profissionais de saúde e 2.071 em crianças de seis meses a cinco anos incompletos, segundo dados do do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde. A meta é vacinar pelo menos 90% do total de cada grupo prioritário. Para isso, a campanha contra influenza deve seguir até o dia 3 de junho.

Contra o sarampo, o público da campanha é composto por crianças de seis meses a menores de cinco anos e profissionais de saúde. De acordo com o LocalizaSUS, 1.473 crianças receberam a dose e 2.699 vacinas tríplice viral foram administradas em trabalhadores da saúde.

Já para a gripe, o público-alvo é formado por idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde e crianças da mesma faixa etária do sarampo. Segundo informe do Ministério da Saúde, tanto a vacina da gripe quanto a do sarampo podem ser administradas no mesmo dia. A única exceção para a regra é a vacina contra a Covid-19 em crianças de cinco a 11 anos de idade, que devem aguardar 15 dias para receber qualquer vacina.

Para receber a imunização contra a gripe ou sarampo, trabalhadores da saúde devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício. Para as crianças, é solicitada a apresentação da caderneta de vacinação. Idosos devem apresentar documento oficial com foto, que comprove a idade.

No caso da imunização contra a Covid-19, é preciso levar documento de identidade do acompanhante e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação, ou a pessoa que estiver acompanhando a criança no momento da vacinação deve apresentar autorização por escrito.

Na segunda-feira (2), a vacinação contra influenza será aberta para todos os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde.