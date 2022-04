Mutirão de cirurgias gerais começa em maio em Porto Alegre

Devido aos cuidados voltados para o combate à Covid-19, a pandemia resultou no atraso de cirurgias eletivas e na realização de exames gerais no Brasil. No Rio Grande do Sul, estima-se uma fila de espera por atendimentos com mais 300 mil pessoas, sendo 60 mil delas localizadas em Porto Alegre, de acordo com a prefeitura. Para atender à demanda, o programa de cirurgias gerais, organizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) desde o ano passado, entrará em prática no início do mês de maio.

Triagem, exames pré-cirúrgicos e atendimento da cirurgia, esta é a ordem que será seguida durante o mutirão na Associação Hospitalar Vila Nova (AHNV) e no Hospital da Restinga. Até o final do ano, serão realizados procedimentos rápidos, que abrangem, por exemplo, cistectomia, vesícula, varizes e hérnia. “Estamos trabalhando com 400 cirurgias (de hérnia) por mês, dentro do mutirão no Hospital Vila Nova. Em nove meses, dariam 3.600”, comenta o diretor adjunto de Atenção Hospitalar e Urgência, Francisco Isaias.

Com foco na maior fila de espera na Capital, o mutirão de cirurgias e atendimentos em oftalmologia já começou na segunda quinzena de abril. Ao todo, 14.324 pessoas estavam na fila, em março deste ano, na cidade. No AHNV e no Hospital Restinga, estão previstas duas mil consultas extras em cada, além de 500 cirurgias. A estimativa, de acordo com Isaias, é de nove mil cirurgias e 36 mil consultas oftalmológicas dentro do mutirão.

Embora desafogue em parte, o mutirão apenas nestes dois hospitais não será suficiente para zerar a fila de espera. “O Hospital Vila Nova e o Hospital Restinga foram os únicos hospitais que apresentaram interesse em prestar serviços, não foi uma escolha nossa. Todos os hospitais de Porto Alegre foram consultados para apresentarem seu interesse em participar desse mutirão, que a prefeitura estará remunerando duas vezes a tabela SUS como forma de estímulo aos procedimentos cirúrgicos”, explica. Ao todo, serão aplicados R$ 12 milhões.

De acordo com a prefeitura, os hospitais irão colocar a fila interna de pacientes em dia ao longo deste ano, pois o bloqueio nas cirurgias eletivas durante o período pandêmico gerou uma demanda reprimida. Por isso, outros hospitais não apresentaram nenhuma possibilidade extra de serviços ofertados pelo SUS.

Em artigo recente, o diretor de Acesso e Assuntos Corporativos da Medtronic Brasil, Igor Zanetti, apontou que a pandemia evidenciou as fraquezas no setor de saúde em termos de investimento e estrutura. Porém, também reforçou a necessidade de discussão sobre políticas públicas para a expansão do atendimento cirúrgico durante crises. Diante de uma pandemia, nenhum sistema de saúde tem condições de se preparar permanentemente em termos de capacidade, mas muitas doenças deixaram de ganhar a devida atenção, como mostram os dados do município.

“Tivemos dois anos de suspensão de cirurgias eletivas e tivemos um grupo muito grande com doenças graves, que se agravaram durante a pandemia, e agora precisam de tratamento”, comenta o adjunto cirúrgico da diretoria médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Oly Corleta. Apesar de estar no processo de retomada da normalidade, essa realidade ainda está distante.

Conforme Corleta, o Hospital de Clínicas demonstrou interesse em participar do mutirão realizado pela SES. “Nós mandamos uma proposta para a secretaria da saúde, mas essa proposta tinha algumas condições, que não foram consideradas favoráveis para se estabelecer um acordo, entre as quais tipologia de pacientes e remuneração do hospital”, argumenta. Dessa forma, a contraposta da prefeitura de redobrar o investimento do SUS não seria suficiente para atender à demanda.

A última lista de espera do Clínicas, atualizada em dezembro de 2021, apontava 3.092 pacientes aguardando por procedimentos. As duas especialidades com maior acúmulo são a otorrinolaringologia, com destaque para timpanomastoidectomia (277) e a ortopedia, especialmente cirurgia de quadril (275). Com pouca distância, a oftalmologia aparece logo na sequência, com 268 pacientes na espera por cirurgia de catarata.

O número total de cirurgias eletivas realizadas no local caiu de 12.083 em 2019, para 7.522 em 2020. Embora tenha um aumento em 2021, atingindo 8.374 cirurgias, nesses últimos dois anos a redução foi de 8.270 do número esperado. Já no primeiro semestre deste ano, 2.633 cirurgias foram realizadas.

Durante a fase de parada total ou parcial das atividades cirúrgicas, um colegiado, formado por médicos, enfermeiros e administradores, estabeleceu as prioridades de tratamento. Com isso, todas as demandas urgentes e as oncológicas foram atendidas. Somente na fase mais intensa da pandemia, em março de 2021, algumas cirurgias oncológicas foram postergadas.

que se inicia em maio também irá realizar o chamamento para exames, especialmente os exames de imagens (ultrassonografia de mamas e abdômen, tomografias, ressonâncias magnéticas, endoscopia e colonoscopia). “Iremos concluir o chamamento no mês de maio e estaremos disponibilizando a realização desses exames através do nosso programa de mutirões de saúde. Neste programa, iremos entregar R$ 8 milhões”, diz o diretor adjunto de Atenção Hospitalar e Urgência da prefeitura da Capital, Francisco Isaias.

Os recursos destinados ao projeto fazem parte do montante que o governo do Rio Grande do Sul devolveu à prefeitura de Porto Alegre, em dezembro de 2021.