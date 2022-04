Equipes trabalham para minimizar transtornos causados pela chuva em Porto Alegre

Em função da chuva que atingiu Porto Alegre desde a manhã desta quinta-feira (28), equipes da prefeitura seguem atendendo ocorrências relacionadas aos danos causados pelo temporal. Segundo a administração municipal, o volume de chuva registrado foi de 28 milímetros em três horas.

Até as 16h, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) tinha contabilizado a queda de 14 árvores pela cidade, com atendimentos sendo feitos pelas Equipes de Manejo Arbóreo (EMA).

Já a Defesa Civil do município atendeu a ocorrência da queda de galhos sobre uma residência. Os bombeiros retiraram os mesmos, e não houve dano estrutural ao imóvel, com a disponibilização de lonas para os moradores.

Acúmulos de água em via pública foram notificados em dois pontos da Zona Norte. Além disso, há registro de dois semáforos inoperantes na avenida Osvaldo Aranha ( esquina com rua Garibaldi e outro com a rua Santo Antônio), e um na avenida João Wallig com Texeira Mendes.

De acordo com a prefeitura, equipes de fiscalização e manutenção elétrica da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários.