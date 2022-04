Porto Alegre terá 102 novos leitos para atendimento de pediatria

A prefeitura de Porto Alegre anunciou na manhã desta quinta-feira (28) que serão disponibilizados 102 novos leitos para atendimento em pediatria pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Serão 96 leitos de internação e emergência pediátricas e seis de UTI em três instituições hospitalares da Capital, disponíveis a partir de 2 de maio. Com as ampliações, o município terá o total de 390 leitos pediátricos e 90 leitos de UTI.

A iniciativa busca suprir a demanda de atendimento ao público infantil. A Capital vem sofrendo nas últimas semanas com superlotações pediátricas.

No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), localizado na região central, serão criados 20 novos leitos de internação pediátrica, totalizando 50 leitos, 12 leitos de observação, totalizando 20 leitos, e seis leitos de UTI pediátrica, totalizando 16. O Hospital Restinga e Extremo-Sul irá disponibilizar mais 29 leitos de internação pediátrica, totalizando 40 leitos.

Já a partir de 12 de maio, o Hospital Vila Nova, que não oferecia leitos infantis, terá dois novos setores: uma enfermaria com 30 leitos e uma observação de emergência pediátrica, com cinco. “Esta abertura reflete um esforço permanente junto aos parceiros hospitalares na tentativa de suprir a demanda por atendimento em pediatria”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

Além dos três hospitais de atendimento ao público infantil, a capital gaúcha conta com o suporte do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital da Criança Conceição e uma emergência referenciada pela Regulação de Leitos da SMS no Hospital da Criança Santo Antônio.

Para evitar a superlotação da rede hospitalar, a orientação é que, em casos de menor gravidade, os usuários busquem alguma das 132 unidades de saúde da Atenção Primária.

Novos leitos em cada hospital: