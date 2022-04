Aeromóvel até o aeroporto não funcionará neste final de semana

A linha do aeromóvel de Porto Alegre que conecta o trensurb ao Aeroporto Internacional Salgado Filho será temporariamente suspensa ao longo do final de semana. Os serviços serão paralisados neste sábado (30) e domingo (1) para realização de manutenção no sistema de propulsão e alimentação elétrica.

A suspensão valerá para todo o horário de operação da linha no período. De acordo com o coordenador da área, Vinícius da Costa Nunes, “essa intervenção exige o desligamento total do sistema, para a segurança dos técnicos envolvidos nessa atividade”.

A execução dos serviços, que depende das condições climáticas, poderá ser cancelada, caso necessário.