Homem mata cinco pessoas da própria família em Porto Alegre

Um empresário matou a própria família e cometeu suicídio na manhã desta quarta-feira (27) em um condomínio de casas de alto padrão no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, o homem de 44 anos matou o filho de 14 anos, a mulher de 45 anos, a mãe dele, de 79 anos, e a sogra, de 81, com disparos de uma espingarda de calibre 12. O caso ganhou repercussão nacional, e foi divulgado pelas agências Folhapress e Estado. O autor do crime seria proprietário de duas empresas em Porto Alegre e Canoas.

Os corpos foram encontrados nos cômodos em que as vítimas dormiam, no segundo dos três andares da casa. Em um dos quartos estavam os corpos das duas idosas, no outro, o da esposa e, no último, o do autor e o do filho adolescente. Uma mulher que trabalhava na casa e seria parente das vítimas sobreviveu. Ela estava no térreo da casa enquanto ocorriam os disparos.

De acordo com o tenente-coronel Eduardo Michel, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi feita pelo zelador do condomínio por volta das 8h.

A investigação do crime ficará a cargo da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo o delegado Rodrigo Garcia, uma das hipóteses a serem investigadas é que o homem teria dopado a família antes de cometer os assassinatos.

Conforme o policial, informações preliminares apontam que não há relatos de que o autor dos crimes era uma pessoa com transtorno depressivo. "Ele era uma pessoa amorosa com a família e com o filho, não tínhamos nada de registro de violência doméstica, por exemplo, tanto assim que ele se dava muito bem com os vizinhos", relatou o delegado.