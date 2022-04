Temporal fará temperatura despencar no RS na sexta-feira

Após a tarde mais quente da semana no Rio Grande do Sul, com a máxima chegando a 37,6°C, em Parobé, no Vale do Paranhana, a previsão é de virada no tempo nesta quinta-feira (28) no Estado, o que, de acordo com a MetSul Meteorologia, gera preocupação em relação a transtornos que podem ocorrer pelo vento e excesso de chuva. Porém, antes da chuva desta quinta, Porto Alegre - que nesta quarta (27) registrou máxima de 34°C - deve ter mais um dia de calor, com 28°C.

são esperados episódios de chuva, granizo e raios O destaque da situação atmosférica é o vento Norte, que traz calor acima da média, antecipando uma frente fria formada entre Uruguai e Argentina, a qual deve cruzar o RS. Nesta quinta-feira, além do vento,, explica a meteorologista da MetSul, Estael Sias.

Segundo a meteorologista, a Capital deve enfrentar ainda nesta quinta-feira pancadas de chuva de 20 a 30 milímetros, e as rajadas de vento devem atingir entre 40 e 60 km/h na Região Metropolitana. Já no Centro e Sul do Estado, o vento pode chegar a 100 km/h. Isso ocorre, pois uma corrente de jato em baixos níveis, entre 1.000 e 2.000 metros de altitude, traz ar quente e vento do quadrante Norte moderado a forte para o RS. O vento será intenso em localidades mais altas e de vales, assim como o caso de Santa Maria, que se encontra junto a morros.

Devido à chegada da chuva, a temperatura deve cair para 15°C na manhã de sexta-feira, com máxima de 19°C durante a tarde. No entanto, a frente fria já alcançou parte do Oeste e do Sul do RS, especialmente as áreas de fronteira com o Uruguai, ocasionando pancadas de chuva e ventos. "Houve volumes altos de chuva, principalmente na segunda-feira, com a situação de enchente na Metade-Oeste. Volumes de 150 a 200 milímetros em Quaraí, Vale do Sul e Cachoeira do Sul, regiões que tiveram alagamentos em razão de muita chuva em um curto espaço de tempo", diz Estael.

Logo no começo da semana, na madrugada de segunda-feira, um jovem perdeu a vida ao ser atingido por um raio, em Quaraí, na fronteira com o Uruguai. No horário, imagens de sensores de descargas elétricas indicavam uma enorme ocorrência de raios na região, com a atmosfera aquecida e úmida.

Fortes e com caráter destrutivo, os vendavais acima de 100 km/h atingiram cidades do Centro da Argentina e do Uruguai. Entre terça e quarta-feira, o vento causou queda de árvores, postes, destelhamentos, desabamento de estruturas e falta de luz.