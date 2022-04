Rio Grande do Sul tem alerta para temporais nesta quarta-feira

Uma corrente de vento Norte transporta o ar mais quente e propicia uma jornada de intenso abafamento com expectativa de um amanhecer de marcas muito altas de temperatura e que devem oscilar ao redor de 22ºC a 24°C na maioria das áreas. As máximas irão oscilar ao redor de 35°C com alerta para temporais isolados junto à fronteira com o Uruguai. As informações são da Metsul Meteorologia.

O dia será ventoso em grande parte do Rio Grande do Sul, porém, as rajadas mais intensas são esperadas para a Metade Sul e Oeste, sobretudo, no turno da tarde e também e em parte da noite, com expectativa de rajadas entre 80 e 100 km/h.

Nesta quarta-feira (27), o dia será de intenso abafamento e com amplas aberturas de sol. O vento será persistente na Capital. A temperatura ficará muito acima do normal para essa época do ano e faz calor no período da tarde. Na quinta-feira (28) chove, com risco de temporais e refresco à noite. Na sexta-feira (29) tem sol e queda acentuada da temperatura.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 19°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 34ºC

Mínima: 20ºC