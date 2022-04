Fundação Iberê tem 'Domingo Solidário' no dia 1º de maio

No próximo domingo, 1º de maio, a Fundação Iberê realiza uma ação em prol do Asilo Padre Cacique. O ingresso para visitar as exposições será um 1kg de alimento não perecível e produtos de higiene. Os itens sugeridos são: água sanitária, álcool líquido, detergente líquido, saco de lixo, xampu, condicionador, talco, copo descartável, pratinho descartável, lentilha, milho enlatado, ervilha enlatada, sardinha, adoçante líquido, óleo de soja, café solúvel, café em pó, molho de tomate, papel toalha e fósforo.