Falta de luz atinge moradores de 11 cidades gaúchas pós-temporal

Atualizada às 13h15min de 26/04/2022 - Efeitos do temporal recente ainda são sentidos por moradores de 11 cidades atendidas pela CEEE-Equatorial. A concessionária divulgou, no começo da tarde, que há 2,3 mil clientes desabastecidos em Porto Alegre. Nas demais localidades, não há um número fechado, e a companhia alega que a falta de luz atinge pontos isolados.

Chuva forte e raios atingiram a Campanha Gaúcha, o Litoral Sul e a Região Sul, além da Região Metropolitana de Porto Alegre, ocorreram nessa segunda-feira (25).

Em nota, a CEEE Grupo Equatorial diz que áreas afetadas ficam em Porto Alegre, Viamão, Canguçu, Pelotas, Cerro Grande do Sul, Sentinela do Sul, Barão do Triunfo, Bagé, Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul e Santo Antônio da Patrulha.

Na Capital, moradores mais afetados que ainda estão sem luz, após quase 18 horas do temporal, residem em diversas regiões. Os bairros mais afetados, segundo a concessionária, são Auxiliadora, Camaquã, Floresta, Higienópolis, Petrópolis, Santana, São Geraldo, Tristeza e Vila Nova.