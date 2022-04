Pontos da Metade Sul e Leste do RS têm possibilidade de chuva nesta terça-feira

O tempo fica instável desde cedo com muitas nuvens e pancadas de chuva em diversos pontos da Metade Sul e Leste do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (26). Pode chover forte, com raios e vendavais isolados. Os modelos meteorológicos projetam que os maiores acumulados de precipitação poderão ocorrer na Metade Oeste novamente. As informações são da Metsul Meteorologia.

No extremo Norte, na divisa com Santa Catarina a expectativa é de predomínio de tempo firme com sol e com baixo potencial de chuva. O vento predomina do quadrante Norte e mantém a chegada de ar mais quente com previsão de abafamento. Na quarta-feira (27) o tempo abre e esquenta muito.

O tempo fica instável com variação de nuvens alternando com aberturas de sol e pancadas de chuva. Não se afasta a ocorrência de chuva forte isolada. Amanhã o tempo fica ensolarado e ventoso sob a influência do vento Norte com rajadas moderadas. Para quinta-feira (28) tem alerta de temporais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 19ºC