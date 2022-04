Apuração das escolas do Rio de Janeiro ocorre nesta terça-feira

A apuração dos desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro tem início nesta terça-feira (26), a partir das 16h. Serão julgados nove quesitos: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. O corpo de julgadores é formado por 45 membros, sendo cinco para cada quesito.

Os jurados podem atribuir às escolas uma nota de 9 a 10, com variação de um décimo. A maior e a menor nota serão excluídas.

Antes da apuração, haverá um sorteio para definir a ordem de leitura dos quesitos. O último a ser sorteado será o primeiro a ser usado para o desempate entre duas ou mais escolas. Se o empate persistir, será usado como critério o penúltimo quesito e assim sucessivamente.

As escolas punidas por descumprimento das regras do regulamento serão conhecidas no mesmo dia, após a abertura dos envelopes. Podem perder pontos aquelas agremiações que não respeitaram o tempo do desfile, que deve ter duração máxima de 70 minutos. A Paraíso do Tuiuti, por exemplo, deve ser penalizada. Primeira escola a entrar na avenida no sábado, ela terminou o desfile dois minutos atrasada e será penalizada em dois décimos.

Após dois anos suspenso em razão da pandemia, o desfile das escolas de samba do grupo especial começou na sexta-feira e foi marcado pela emoção do público, pela celebração da cultura negra e por uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, morto em 2021 por complicações da Covid-19.

Já na segunda noite, chamou a atenção desfiles em homenagem a orixás e cientistas e a uma África futurista, além de uma homenagem ao cantor e compositor Martinho da Vila.