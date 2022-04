Porto Alegre assina parceria com escola digital de economia criativa na segunda-feira

Uma parceria entre a prefeitura e a escola de Economia Criativa co.liga será lançada nesta segunda-feira (25), às 9h, no Salão Nobre do Paço Municipal. O objetivo é oferecer cursos gratuitos em cinco áreas do setor para qualificar, principalmente os jovens do município. A iniciativa é uma parceria das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ) com a OEI Brasil e Fundação Roberto Marinho.