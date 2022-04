Levantamento geológico em Porto Alegre deve identificar 200 áreas de risco

Embora a redução de riscos de desastres seja um dever da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios previsto pela Lei nº12.608, a estimativa é que 44.632 porto-alegrenses vivam em 119 áreas de risco, de acordo com o mapeamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) entre 2012 e 2013. Com a meta de atualizar as informações antes de completar uma década, a nova versão do levantamento deve ser entregue até o final de 2022.

Além do medo, há 22 anos, a aposentada Teresinha Casser enfrenta o risco direto de inundações no bairro Hípica, na Zona Sul de Porto Alegre. Localizada no final da rua e próxima ao arroio do Salso, a residência de Teresinha é atingida pela água toda vez que chove de forma intensa, situação que é potencializada pelo despejo de lixo no arroio. Da última vez, ainda antes da pandemia, Teresinha e o marido, Pedro Casser, perderam alimentos e parte do móveis, pois a água chegou na altura do joelho, indica a moradora. “Ainda bem que minha função com a sociedade eu já cumpri e me aposentei, mas se eu tivesse que trabalhar, não teria como”, lamenta.

Há 22 anos, a aposentada Teresinha Casser e o marido, Pedro, enfrentam inundações no bairro Hípica. Foto: Andressa Pufal/JC

Das 119 áreas identificadas no mapeamento divulgado em 2013, o bairro Hípica é uma das regiões que passa pelo processo de atualização. Entre um mapeamento e outro, por meio da ação da Defesa Civil, algumas áreas de risco deixaram de existir, como é o caso da Vila das Laranjeiras, na Zona Leste, e o Bairro Arquipélago, na região das Ilhas. Nas duas situações, as famílias foram realocadas e as casas, demolidas, conforme o coordenador da Defesa Civil Municipal, Evaldo Rodrigues. “Nas ilhas no bairro arquipélago, sabemos que o risco é de inundação, as pessoas serão afetadas, mas não temos registro de óbitos, temos que partir para uma ação de regulamentação.”

No entanto, a situação hoje no bairro de Teresinha continua igual ao cenário encontrado no primeiro levantamento. “A prefeitura vem e fala o que deve falar, mas eles não cumprem. O que adianta?”, questiona. No entanto, a preocupação dos moradores começa antes da chuva. “Quando vemos que vai chover, já vamos no mercado e compramos coisas, não dá para sair depois”, comenta Casser.

Segundo a moradora, no bairro não há transporte público por conta da inundação. Conforme a quantidade de chuva, o terreno leva cerca de três a quatro dias para normalizar. “Que vocês (Defesa Civil e Serviço Geológico do Brasil) tenham êxito nessa batalha, porque ter uma velhice dentro da água não é bom não.”

Com os novos dados que estão sendo coletados, "a expectativa é que haja um aumento significativo das áreas de risco e o aumento da população que habita essas áreas”, explica a pesquisadora em Geociências, Débora Lamberty. De acordo com ela, nos últimos ano, Porto Alegre teve um aumento populacional muito grande, um adensamento que pode ser percebido a partir de imagens de satélite.