Brigada Militar recebe 62 novas viaturas semiblindadas

A Brigada Militar recebeu na manhã desta sexta-feira (22) 62 novas viaturas semiblindadas para reforçar a frota do policiamento ostensivo em 11 municípios no Estado. Os veículos Corolla Sedan, que totalizam investimento de R$ 11,7 milhões, foram entregues pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, na companhia do secretário da Segurança Pública, coronel Vanius Cesar Santarosa, ao comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, em ato em frente ao Palácio Piratini. Todas as viaturas contam com o sistema de proteção balística para oferecer mais segurança aos operadores.

Do total, 53 veículos (R$ 10.032.794,00) foram adquiridos com recursos do programa "Avançar na Segurança", que em outubro do ano passado anunciou um investimento de R$ 280,3 milhões – valor atualizado para R$ 288,4 milhões – para compra de viaturas, incorporação de tecnologia e obras para melhoria das estruturas das instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Para a Brigada Militar, o "Avançar na Segurança" destinou R$ 97 milhões. Desse total, R$ 82,5 milhões irão custear a compra de veículos, sendo 221 viaturas (105 Corolla Sedan, 20 caminhonetes SW4, 70 picapes Hilux e 26 SUV Duster), cinco ônibus para Batalhões de Choque, e um avião monomotor, ao custo estimado de R$ 28 milhões.

A entrega dessa sexta é o primeiro lote de Corollas adquiridos por meio do Avançar. A maior parte irá reforçar a frota dos batalhões subordinados ao Comando de Policiamento da Capital (CPC) e a outra parte foi destinada a unidade do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra (CRPO-Serra).

Os outros nove Corollas entregues foram adquiridos com recursos do "Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública" (Piseg), num total de R$ 1.703.682,00 de investimento que irá contemplar oito municípios.

Os veículos serão destinados da seguinte forma: