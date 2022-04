Projeto 'Baú de Histórias' promove ações de incentivo à leitura para crianças de Porto Alegre

De 25 a 29 de abril de 2022, o projeto “Baú de Histórias” promoverá uma série de ações de incentivo à leitura para inspirar as crianças de Porto Alegre a tomar gosto pelos livros.

Recentemente, o projeto entregou cinco unidades do “Baú de Histórias” em escolas e instituições de Porto Alegre. Montados em MDF, os baús contêm gavetas, bancos, prateleiras e mesas integradas, dispondo de livros, fantoches, jogos, brinquedos lúdicos e materiais pedagógicos, que poderão ser utilizados como suporte em ações literárias. O objetivo do projeto é que os baús de histórias sejam usados para envolver as crianças no universo da leitura e fantasia.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto “Baú de Histórias” visa difundir a literatura para o público de 04 a 12 anos a partir das minibibliotecas entregues pelo projeto. Oferecendo benefícios que contribuem para um desenvolvimento emocional, social e cognitivo mais amplo, a literatura é considerada uma importante ferramenta para a formação do indivíduo. O projeto “Baú de Histórias” é uma realização do Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura com produção da Incentivar.

Para incentivar o uso das novas estruturas, o projeto agora irá realizar uma série de eventos especiais com contações de histórias gratuitas em escolas gaúchas.

Confira a programação: