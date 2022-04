Rio Grande do Sul pode ter pancadas de chuva nesta sexta-feira

O sol aparece com nuvens na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, mas no começo do dia ainda pode ter chuva em pontos próximos da divisa com Santa Catarina, no Noroeste e no Norte do Estado. Da tarde para noite uma nova rodada de pancadas de chuva ocorre, desta vez mais ampla. As informações são da Metsul Meteorologia.

A nebulosidade aumenta muito e chove em todas as regiões com o avanço da instabilidade do Oeste para o Leste do Rio Grande do Sul. Os volumes de chuva, em geral, não devem ser altos, porém, em pontos isolados podem ter pancadas fortes e risco de temporal com queda de granizo.

O sol predomina em grande parte desta sexta-feira (22) em Porto Alegre, porém, à noite as nuvens têm reforço e poderá chover. Não se descarta chuva forte. No fim de semana, o destaque é o ar seco que garantirá tempo firme com sol e grande oscilação térmica, apesar de chover na madrugada de sábado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 10°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 15ºC