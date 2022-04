Vacinação contra gripe supera 86 mil doses aplicadas em Porto Alegre

desde o seu início, no dia 4 de abril A campanha de vacinação contra influenza em Porto Alegre já aplicou,, 86.687 doses da vacina trivalente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na atual etapa, a vacina é disponibilizada apenas para pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Entre os idosos, foram 70.758 doses, enquanto os trabalhadores da saúde receberam 15.929 doses.

Os dados foram extraídos do LocalizaSUS nesta quarta-feira (20). A campanha prossegue até 3 de junho. O dia 30 de abril será o Dia D de mobilização em todo o país, quando começa a vacinação de crianças de seis meses a cinco anos incompletos. Os demais grupos prioritários (pessoas com comorbidades, gestantes, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, trabalhadores da educação, puérperas, Forças Armadas, população privada de liberdade e trabalhadores portuários) começam a ser contemplados em 2 de maio.

A meta é atingir 90% de cada público-alvo até o final da campanha de vacinação. No total, o Ministério da Saúde estima população prioritária de 711.533 pessoas em Porto Alegre. Dessas, 304.338 são idosas e 101.362 trabalhadores de saúde. A meta, nos dois grupos, é vacinar, respectivamente, 273.904 e 91.226 pessoas.