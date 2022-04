Mudanças climáticas afetam 70% das populações de aves da Floresta Tropical em 40 anos

Nos últimos 44 anos, populações de aves de uma área protegida de floresta tropical tiveram uma redução acima de 70%. Esse declínio, segundo cientistas, é efeito, em parte, das mudanças climáticas.

Além do aumento do nível do mar e da temperatura nos oceanos, as diferenças anuais nos regimes de chuvas mais intensas e secas mais prolongadas têm efeito direto sobre os ecossistemas, alterando algumas relações nas comunidades ecológicas.

Em quatro décadas, os pesquisadores acompanharam 57 espécies de aves encontradas no Parque Nacional Soberanía, em Las Cumbres, no Panamá. Do total, 40 (70,2%) espécies tiveram uma queda em suas populações, 15 (26,3%) não mudaram e apenas duas (3,5%) tiveram um aumento.

A queda foi superior a 50% em 35 das 40 espécies com declínio, e um grupo de pelo menos nove espécies teve uma redução populacional superior a 90%, incluindo espécies mais frequentes em áreas de florestas jovens ou em bosques em encostas de montanhas.

O estudo foi publicado no início de abril na revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), liderado pelos pesquisadores Henry Pollock e Jeffrey Brawn, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos.

Para fazer a análise, foram comparados os registros vocais, visuais e os animais encontrados em redes de captura (técnica para coleta de aves) de junho de 1977 a setembro de 2020 em uma área de cerca de 600 hectares do Parque Nacional Soberanía, cuja área total é de mais de 22 mil hectares.

Com o monitoramento, foram registrados dados de mais de 15 mil aves incluídas em 150 espécies distintas, das quais 57 possuíam dados de frequência populacional. A mudança proporcional ajustada por ano resulta da diferença total nas populações divididas por 43 anos.

"Um dos motivos que nos levaram a pensar que os dados são mesmo robustos é que a diferença (populacional) foi observada em diferentes espécies de aves, com diferentes tamanhos corporais, que comem coisas diferentes, então isso só pode ser explicado por uma mudança profunda no ecossistema, não é algo individual", explica o primeiro autor do estudo, Henry Pollock.

Uma das hipóteses para as mudanças populacionais ao longo de quatro décadas seriam os impactos diretos do El Niño e do La Niña, seca e chuva excessiva respectivamente. "Algumas espécies de aves podem se reproduzir menos, ou gerar menos filhotes, em anos mais secos, e isso acaba afetando a demografia no médio e longo prazo. Com isso ocorrendo de maneira mais frequente, é uma possibilidade que esse fenômeno foi generalizado para os diferentes grupos", afirma o professor e chefe do departamento Levenick em Sustentabilidade na Universidade de Illinois, Jeffrey Brawn.

As maiores diferenças anuais observadas foram em pássaros nectarívoros (como beijas-flores), terrícolas frugívoros, frugívoros de sub-bosque e aquáticos (como martim-pescador), seguidos por insetívoros e onívoros.

Apesar da redução nas aves no parque, os cientistas afirmam que não houve uma mudança significativa na área florestal nos últimos anos, justamente por ser uma área protegida. A única mudança que ocorreu foi uma antiga rodovia que era pavimentada e utilizada pelo exército militar americano durante os anos de ocupação no Panamá deixou de ser cuidada e acabou sendo dominada novamente pela floresta.

"Nesse ambiente limítrofe com a rodovia, era mais comum observar espécies que preferem áreas abertas, e essas espécies com certeza tiveram um impacto pois elas não são mais vistas. Mas, em geral, as espécies não se extinguiram, elas só desapareceram do local", diz Pollock.

O estudo, porém, possui algumas limitações, e não deve ser extrapolado para toda a diversidade de aves que habitam florestas tropicais no planeta. "Nossa pesquisa, apesar de ter grande relevância por serem raros os estudos de longo prazo em florestas tropicais, ocorreu em uma única área de cerca de 22 mil hectares, e certamente locais mais extensos, como áreas preservadas da Amazônia, podem não exibir o mesmo problema", explica o pesquisador.

Para Brawn, os efeitos observados no monitoramento de longo prazo do parque panamenho podem refletir como políticas públicas que afetam a biodiversidade têm papel hoje nos ecossistemas. “(O avanço do desmatamento) na Amazônia brasileira me deixa acordado à noite. Certamente, se pensarmos que as florestas tropicais são os grandes repositórios de biodiversidade, precisamos pensar o que fazemos agora para, daqui a cem anos, não nos perguntarem 'o que estavam pensando?’”