Hospital Fêmina ultrapassa capacidade e opera com UTIs neonatais lotadas

Em domingo de Páscoa (17), o Centro Obstétrico do Hospital Fêmina, de Porto Alegre, atua além da capacidade máxima. A gerência de internação da instituição orienta que gestantes procurem outras unidades hospitalares para a realização de partos.

Segundo o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), as UTIs neonatais do Fêmina estão com 12 leitos ocupados —a capacidade do hospital é para 10 leitos, mas foram acrescentados outros dois para lidar com a demanda. Além disso, uma unidade intermediária com 20 leitos opera com 31 internados. Ainda há um parto gemelar (nascimento de gêmeos) em andamento.

"Dessa forma, não podemos receber nenhum outro parto por falta absoluta de leitos neonatais. Só poderemos atender partos quando tivermos disponibilidade", afirma o hospital.

A gestão afirma que a superlotação das UTIs está relacionada às restrições de outros serviços e o aumento da demanda neste dia.