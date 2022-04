DMLU fará ação de limpeza na Lomba do Pinheiro e Bom Jesus neste domingo

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fará mutirão de limpeza neste domingo (17) nos bairros Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, na zona leste da Capital. Estes locais têm vários pontos de descarte irregular de resíduos.

Focos de lixo nas ruas Jair Amaury Koebe, Joaquim Porto Villanova e junto ao paliteiro do arroio Mem de Sá, no Bom Jesus, e o Beco do Davi, no bairro Lomba do Pinheiro, receberão limpeza. Nove garis e servidores - com o auxílio de uma retroescavadeira, dois caminhões compactadores e quatro caminhões-caçamba - farão o serviço.

A equipe do Setor Leste do DMLU faz a limpeza semanal dos focos crônicos de lixo nesses bairros. A cada semana, são retiradas, aproximadamente, 11 toneladas de resíduos dos locais.