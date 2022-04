Uma massa de ar polar comanda as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (15). O tempo fica aberto e ensolarado na grande maioria das regiões, com circulação de nuvens e umidade em parte do Leste. Não se afasta a possibilidade de garoa esparsa em parte da faixa litorânea. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em diversos municípios do interior a mínima poderá baixar de 5°C, com projeção de marcas ao redor de zero e até mesmo alguns décimos negativos nos Campos de Cima da Serra. Há potencial para geada. A tarde terá predomínio de tempo firme com sol e vento gelado do quadrante sul com lenta elevação térmica.

Nesta sexta-feira (15), o dia começa com o céu claro e com queda na temperatura, porém, as nuvens aparecem e vão propiciar períodos de tempo mais fechado. A temperatura sobe devagar. No fim de semana, o sábado (16) tende a ter tempo mais aberto e no domingo deve ser mais ameno e com sol e nuvens.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: -1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 11ºC