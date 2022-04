Frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Uma massa de ar polar começa a ingressar nesta quinta-feira (14) com declínio da temperatura em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. Em áreas da fronteira Oeste, Campanha e Serra Sudeste a temperatura poderá baixar de 10°C com previsão de céu claro e vento Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre o Centro, Norte e em parte do Leste do Rio Grande do Sul as nuvens seguem presentes e poderão ocorrer períodos de garoa. Durante à tarde a temperatura sobe devagar e em muitas regiões a máxima não alcança os 20°C. Nessas regiões a temperatura mínima poderá ocorrer no turno da noite com a chegada do ar mais seco.

Nesta quinta-feira (14), o dia ainda terá muitos períodos de nuvens na Capital e não se afasta eventual garoa isolada. Com a influência do vento Sul a temperatura sobe menos à tarde e a mínima tende a ocorrer no turno da noite. O feriadão de Páscoa na Capital tende a ter sol e nuvens com refresco nas manhãs.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 14ºC