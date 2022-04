Confira o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriadão da Páscoa

A partir desta sexta-feira (15), dia em que se celebra o feriado da Paixão de Cristo, até o domingo de Páscoa (17), alguns serviços de Porto Alegre terão alterações no funcionamento. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.

cerimônia Paixão de Cristo retorna ao Morro da Cruz (Rua Vidal de Negreiros, 550) na sexta-feira, a partir das 15h. O evento havia sido suspenso por dois anos em razão da pandemia de Covid-19.

Conforme o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital poderá atender com colaboradores nesta sexta e no domingo. As datas configuram feriado nacional e, por isso, as lojas devem observar a Convenção Coletiva de Trabalho do setor, firmada entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec). A quinta-feira (14) e o sábado (16) são considerados dias normais de trabalho.

Os supermercados de Porto Alegre abrirão normalmente, ficando a critério de cada empresa fazer horários especiais. As lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, das 14h às 20h, enquanto a maior parte das praças de alimentação deve abrir entre 11h e 22h.

Mercado Público funcionará na sexta-feira, das 7h30 às 13h; no sábado, das 7h30 às 18h30; e no domingo estará fechado. A Sexta-feira Santa será o último dia da Feira do Peixe no Largo Glênio Peres, com cerca de 40 bancas que atendem das 8h às 20h. funcionará na sexta-feira, das 7h30 às 13h; no sábado, das 7h30 às 18h30; e no domingo estará fechado. A Sexta-feira Santa será o último dia dano Largo Glênio Peres, com cerca de 40 bancas que atendem das 8h às 20h.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela de feriado na Sexta, e no sábado e domingo. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118, e de fiscalização, permanecem com atendimento 24h.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) permanecerão abertos 24 horas para atender a população. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica também seguem funcionando. Já as unidades de saúde e farmácias distritais não atendem aos finais de semana e feriados.

A vacinação contra a Covid-19 será mantida em alguns pontos, divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A Trensurb informa que os intervalos entre viagens no feriado de sexta-feira (15) seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com partidas de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 25 minutos. No sábado e no domingo, a operação do metrô segue as tabelas normais para cada dia.

Os correios atenderão na sexta-feira apenas na Agência Central de Porto Alegre, das 9h às 18h, e na Agência Jardim São Pedro, das 9h às 19h. No dia 16, as unidades que têm expediente aos sábados funcionarão normalmente.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias na sexta (15). Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 15 poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, ou seja, no dia 18.