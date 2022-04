Líderes de facções envolvidas em homicídios são transferidos em Porto Alegre

Em nova operação vinculada às recentes investigações de homicídios, dez líderes de facções de Porto Alegre foram transferidos para a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC) na manhã desta quarta-feira (13).

A ação foi deflagrada em torno das 6h pelas forças de segurança pública do Rio Grande do Sul com o objetivo de impedir o contato dos presidiários com os grupos criminosos na rua. Os criminosos transferidos são apontados como responsáveis pelo comando de homicídios resultantes de disputas entre facções em Porto Alegre.

Durante a denominada Operação Fatura, os agentes de segurança retiraram os apenados de três unidades prisionais: a Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), a Penitenciária Estadual de Porto Alegre (Pepoa) e a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC). Com isso, 12 detentos foram transferidos até então.

A Brigada Militar (BM) revistou três pavilhões na CPPA, extraindo as lideranças. Ainda no presídio central, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão dentro das galerias. Policiais do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deflagraram a ação, encontraram dezenas de celulares.

Diferentemente de todas as outras unidades gerenciadas pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), o PASC é uma unidade de segurança máxima. O CPPA, que é administrado pela BM, ainda mantém a população apenada em galerias, em vez das celas individuais implementadas nos locais geridos pela Susepe.

Escalada da violência por disputas de facções na Zona Sul

A operação é mais uma resposta à violência que vem ocorrendo no conflito entre grupos criminosos na capital. De acordo com a diretora do DHPP, delegada Vanessa Pitrez, as disputas já resultaram em pelo menos 25 homicídios.

"Os homicídios foram se acirrando a partir do dia 14 de março, especialmente concentrados na Zona Sul da capital", afirma. Até a segunda quinzena de abril, 52 pessoas foram identificadas como envolvidas nos atentados e 32 foram presas.

A investigação é realizada pela Susepe com apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar. A ação de inteligência desta quinta é articulada em conjunto pelas secretarias estaduais da Segurança Pública (SSP) e de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS).