Áreas da Metade Norte e do Leste do RS podem ter chuva nesta quarta-feira

As nuvens seguirão presentes com céu nublado a encoberto em municípios da Metade Norte e do Leste do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (13). Pode chover forte em alguns pontos. A diferença será o ingresso de vento Sul transportando ar mais gelado que irá deixar a temperatura máxima menor em relação a ontem e a sensação térmica mais baixa ao ar livre. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os modelos meteorológicos projetam ainda que a mínima poderá ocorrer no turno da noite em muitas regiões do Rio Grande do Sul. Nas áreas de fronteira com o Uruguai o sol predomina com expectativa de uma noite fria com marcas inferiores a 10°C em várias cidades.

O tempo fica instável alternando com períodos de sol, nuvens e chuva esparsa com baixos acumulados na Capital. A temperatura subirá devagar à tarde. Na quinta-feira (14) o sol aparece entre nuvens com eventual garoa isolada. A partir de sexta-feira (15) a tendência é de tempo firme com sol e refresca nas manhãs.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 18ºC