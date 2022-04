MP cumpre mandados de busca e apreensão em investigação de crimes em Arvorezinha

Através da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) desencadeou nesta terça-feira (12) a quarta fase da Operação Aliança Criminosa, que investiga a prefeitura de Arvorezinha. Além do município, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Boqueirão do Leão e Frederico Westphalen.

Segundo o MP-RS, seis mandados de busca e apreensão foram executados na sede do Poder Executivo de Arvorezinha, além das residências e empresas dos investigados, localizadas em Boqueirão do Leão e Frederico Westphalen. Quatro empresários e um ex-servidor público de Arvorezinha foram proibidos de frequentar a prefeitura e de contratar com o poder público.

A investigação indica a atuação de uma organização criminosa voltada à frustração e fraude de processos licitatórios, lavagem de dinheiro e peculato-desvio contra a prefeitura da cidade. A partir de documentos coletados em fases anteriores da operação, o MP-RS afirma que o grupo contou com a ajuda de servidores públicos e replicou crimes praticados em Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Pontão e Rio Pardo.

Segundo o órgão, os empresários combinavam valores, mandavam orçamentos superfaturados à prefeitura e recebiam pagamentos por insumos hospitalares que jamais foram entregues - inclusive durante a pandemia da Covid-19. Foram 5 mil agulhas e 4.750 seringas, de acordo com a operação. O MP-RS ainda aponta que uma das empresas contratadas para fornecer lidocaína (anestésico de uso restrito hospitalar) não tinha autorização do governo federal para vender o produto.

Coordenada pelo diretor da promotoria, Mauro Lucio da Cunha Rockenbach, a ofensiva conta com apoio dos promotores de Justiça Gerson Luís Kirsch Daiello Moreira e Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE).