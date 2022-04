Hospital da Criança Conceição enfrenta problemas com falta de leitos

Atualizada às 19h30min

Com os 120 leitos lotados por pacientes que necessitam de atendimento para doenças respiratórias, em sua maioria, como asma, pneumonia e bronquiolite, o Hospital da Criança Conceição (HCC) havia decidido fechar a emergência pela falta de estrutura para novas hospitalizações na tarde desta segunda-feira (11). Horas depois, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) informou à Secretaria da Saúde que seguirá com o atendimento a todas as crianças pelo critério de classificação de risco.

A decisão de fechamento havia sido anunciada nesta tarde pela gerência do HCC em comum acordo com a direção técnica do GHC. “À medida que a emergência continua atendendo, há a necessidade de mais crianças serem internadas, e não temos onde colocá-las”, explicou José Roberto Saraiva, chefe da emergência do Hospital da Criança Conceição.

A medida foi comunicada à Secretaria da Saúde de Porto Alegre, com o pedido de ajuda para disponibilizar leitos em outros hospitais. “Conversamos há pouco com o pessoal da Coordenação Municipal de Urgência e Emergência e explicamos que, se conseguirmos mais vagas de internação, poderemos retornar à normalidade ainda nesta noite ou até amanhã pela manhã”, informou Saraiva.

De acordo com o médico responsável pelo HCC, a situação é semelhante em outras instituições de saúde com atendimento pediátrico, citando os hospitais da Restinga, Clínicas e Presidente Vargas. “Todos os que mantêm as portas abertas para emergência estão enfrentando problemas”, lamenta.

Por isso, uma das alternativas propostas é verificar junto ao Hospital da Criança Santo Antônio, que trabalha com atendimento referenciado, a possibilidade de cedência de leitos para este período crítico. “A Coordenação Municipal de Urgência e Emergência ficou de fazer o pedido e estamos no aguardo da resposta”, relata Saraiva.

Porém, no início da noite, a SMS informou que foi comunicada pelo GHC de que o Hospital da Criança Conceição não irá fechar a emergência, seguindo orientação da secretaria para que sejam mantidos os atendimentos conforme o critério de classificação de risco.

A secretaria também afirma que "planeja a abertura de 20 leitos de enfermaria no Hospital Presidente Vargas até o fim do mês e a abertura de uma emergência pediátrica no Hospital Vila Nova durante o mês de maio".