Céu encoberto e possibilidade de chuva fraca em grande parte do RS nesta terça-feira

Nesta terça-feira (12), o dia tem início com muita umidade e céu encoberto na grande maioria das regiões do Rio Grande do Sul e com potencial para pulsos de chuva leve a fraca. Na divisa com Santa Catarina, contudo, ainda poderá chover forte. Ao longo da tarde a infiltração de ar mais seco irá propiciar aberturas de sol, sobretudo, em municípios da Metade Sul e Oeste com previsão de sol. As informações são da Metsul Meteorologia.





Os nevoeiros poderão ocorrer nas primeiras horas da manhã em diversos pontos do Rio Grande do Sul. Já o padrão de temperatura seguirá ameno com máximas ao redor de 22ºC a 24°C na maioria das áreas. Na quarta-feira (13) o ar polar começa a ingressar no Estado.









Porto Alegre tem mais um de muitas nuvens e com previsão de alguns períodos de chuva leve a fraca. Apesar da instabilidade o tempo fica um pouco abafado com máxima ao redor de 25°C. A partir de amanhã, aos poucos, uma massa de ar polar avança e afasta as nuvens com previsão de queda na temperatura.









Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira





Máxima: 26°C

Mínima: 14°C





Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira





Máxima: 25ºC

Mínima: 18ºC