Áreas da Metade Norte e do Leste do RS têm possibilidade de chuva nesta sexta-feira

O tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva, especialmente na primeira metade do dia nesta sexta-feira (8) no Rio Grande do Sul. Os modelos meteorológicos projetam a possibilidade de chuva em áreas da Metade Norte e em parte do Leste do Estado. No Sul e Oeste a tendência é de o sol predominar com maior amplitude térmica. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre a tarde e à noite o tempo poderá apresentar melhorias em grande parte das regiões, mas ainda com o céu nublado do Centro ao Norte do Rio Grande do Sul. No fim de semana o sábado (9) terá sol e nuvens, porém, já no domingo a instabilidade retorna a partir da fronteira Oeste com tempo abafado.

Nesta sexta-feira (8), o dia apresenta muitas nuvens e pode ter pancadas esparsas de chuva no período da manhã na Capital. No período da tarde deve ocorrer melhoria no tempo e o sol pode aparecer. No fim de semana a tendência é de amplas aberturas de sol e maior aquecimento no domingo (10). A chuva retorna entre segunda e terça-feira (11 e 12) antes do refresco na quarta-feira (13).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 26°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 18ºC