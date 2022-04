ONG que cuida de animais abandonados realiza brechó em Viamão para arrecadar fundos

A ONG 101 Viralatas realiza o ToTórra Day neste fim de semana - dias 9 e 10 -, das 10h às 20h, na sede do brechó da organização, em Viamão. A liquidação de peças de vestuário tem o objetivo de arrecadar fundos para custear a alimentação e os cuidados como vermífugos, exames, vacinas e castrações de cães e gatos.

Estarão à venda roupas masculinas, femininas, infantis, calçados e acessórios. Os itens serão oferecidos a preços populares, com valores entre R$5,00 e R$10,00.

A ONG 101 Viralatas atua há 13 anos no cuidado de animais abandonados, prestando cuidados essenciais e mediando adoções. Somente em março, a entidade recebeu 25 animais em situação de rua e resgatou quatro cães e um gato sob maus-tratos, sendo lar para um total de 345 animais.

Aline Vieira, fundadora e diretora de Comunicação da ONG, ressalta a importância dos recursos arrecadados no brechó para a continuidade dos trabalhos. "A gente resgata, mas eu vejo que sou resgatada a cada encontro com um animalzinho que precisa de ajuda. O retorno financeiro dos eventos de brechó são extremamente importantes para manter a ONG de portas abertas, para conseguirmos atender aos pedidos diários de resgates e para mantermos os animais do abrigo, que chegam através de abandonos e de maus-tratos", afirma Aline.

A Sede do Brechó da 101 Viralatas fica localizada na Avenida Plácido Mottin, número 477, no bairro Cecília, em Viamão. Nos dias do evento, a ONG também irá receber doações de ração e de roupas para o brechó.