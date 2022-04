Grupo Hospitalar Conceição adota tecnologia de suporte a decisões clínicas

Quem busca atendimento no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), seja nos hospitais Nossa Senhora da Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina -, na UPA Moacyr Scliar, nos 12 postos de saúde do Serviço de Saúde Comunitária ou nos três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em Porto Alegre, passa a ter as informações cadastradas em um prontuário eletrônico, facilitando o acesso a seu histórico pelos profissionais de saúde.

Nesse prontuário, os profissionais de saúde têm acesso à ferramenta UpToDate, que permite que, durante a consulta, sejam acessadas informações que auxiliam na decisão clínica. Esses dados são provenientes de revisões de temas da saúde feitas por especialistas ao redor do mundo e atualizadas constantemente.

De acordo com o GHC, ter acesso a evidências científicas atuais proporciona um atendimento mais assertivo e qualificado, gerando redução de custos e do tempo de permanência dos pacientes. Em um ano, são mais de 250 mil acessos à ferramenta no GHC.

O médico supervisor da Residência de Clínica Médica do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Eduardo de Oliveira Fernandes, explica que, para aprimorar a qualidade do cuidado em médio e longo prazo, as instituições de saúde precisam ter acesso imediato à informação qualificada e continuamente revisada.

“Prezamos pela melhor qualidade disponível, no menor tempo, para que possamos agir. A tecnologia é hoje indispensável para que possamos organizar esse grupo de necessidades: qualidade, rapidez e eficiência no agir”, ressalta.

Para o coordenador do Setor de Pesquisa Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição, Fernando Anschau, que acompanha os dados gerados pela ferramenta, as informações e o acesso rápido a elas fazem parte do dia a dia da instituição. Para Anschau, contar com uma ferramenta como o UpToDate é extremamente importante, uma vez que não envolve apenas a questão assistencial que permeia todo o hospital, mas também a área educativa que contempla o setor de ensino e pesquisa do GHC.